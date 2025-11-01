#Народный юрист
Общество

В глубокую яму провалилась ночью жительница Жамбылской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 07:11 Фото: Zakon.kz
Ночью 1 ноября в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, глубина ямы составила четыре метра.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На помощь ей прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда.

"Для ее спасения спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В итоге пострадавшую аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В эту же ночь в роще Баума города Алматы разбился молодой парень.

Фото Алия Абди
Алия Абди
