В глубокую яму провалилась ночью жительница Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Ночью 1 ноября в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС, глубина ямы составила четыре метра.
Фото: пресс-служба МЧС РК
На помощь ей прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда.
"Для ее спасения спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В итоге пострадавшую аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В эту же ночь в роще Баума города Алматы разбился молодой парень.
