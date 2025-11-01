В глубокую яму провалилась ночью жительница Жамбылской области

Ночью 1 ноября в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, глубина ямы составила четыре метра.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На помощь ей прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда.

"Для ее спасения спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В итоге пострадавшую аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В эту же ночь в роще Баума города Алматы разбился молодой парень.