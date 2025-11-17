#АЭС в Казахстане
Общество

Сезонный рост: медорганизации Алматы переведены на усиленный режим работы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
О ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Алматы рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в городе сохраняется стабильный уровень заболеваемости без превышения контрольных показателей, несмотря на сезонный рост обращений.

На 45-й неделе в Алматы зарегистрировано 23 786 случаев ОРВИ, что составляет 1012,89 на 100 тысяч населения. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 18,7% и выше предыдущей недели на 18,9%. Более 63% заболевших – дети. В стационары госпитализированы 519 пациентов, среди них 64 беременные женщины и 66 детей до года. С диагнозом "пневмония" госпитализированы 79 человек.

"С начала нового эпидсезона в нарастании зарегистрировано 113 390 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 4 828,55, что выше на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость в 58,6% обусловлена детским населением. Госпитализированы 2428 пациентов, в том числе 255 беременных и 333 ребенка до года", – озвучила Асель Калыкова на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы.

В Алматы также зарегистрировано 13 подтвержденных случаев гриппа A/H3N2, преимущественно среди непривитых граждан. Большинство заболевших – беременные женщины. Все пациенты получают лечение, их состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.

Также экспертами фиксируется циркуляция риновируса, парагриппа и сезонного коронавируса.

Среди школьников на 45-й неделе зарегистрировано 602 случая ОРВИ в 172 школах, что составляет всего 0,3% от общего числа учащихся и не превышает пороговые уровни. Для предупреждения заболевания во всех школах проводится ежедневный утренний и посменный фильтр для выявления лиц с признаками ОРВИ и гриппа.

Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева рассказала, что для лечения детей с ОРВИ и гриппом в Детской городской клинической инфекционной больнице (ДГКИБ) развернуто 14 отделений на 536 коек, включая 48 коек в реанимации.

"Занятость коек за последнюю неделю составляет около 51%. При необходимости в зависимости от эпидемиологической ситуации могут быть развернуты 92 резервные койки", – рассказала спикер.

На первом месте среди заболеваний у детей по нагрузке на стационар находятся грипп и ОРВИ, на втором – пневмонии.

По состоянию на 17 ноября 2025 года в стационарах ДГКИБ находятся 274 ребенка с ОРВИ и гриппом, из них 139 – с пневмонией. В организации имеется современная лаборатория, обеспечивающая быструю диагностику инфекций.

Взрослому населению помощь оказывается в Городской клинической инфекционной больнице им. С. Жекеновой. Здесь развернуты пять отделений для ОРВИ и гриппа на 280 коек, включая девять коек в реанимации. По состоянию на 17 ноября 2025 года на лечении находятся 203 пациента с ОРВИ и шесть взрослых с пневмонией.

Жителям Алматы также напомнили о необходимости соблюдения базовых мер профилактики против ОРВИ, гриппа:

  • повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;
  • сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;
  • в случае заболевания, необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
  • не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Медицинские организации города переведены на усиленный режим работы, что позволяет поддерживать запасы медикаментов и СИЗ на уровне, достаточном для стабильного оказания помощи пациентам в период эпидсезона.

Ранее в Министерстве здравоохранения на фоне распространения информации о том, что инфекционные отделения в городах переполнены, рассказали о статистке по гриппу и ОРВИ в стране.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
