Общество

Как установить группу инвалидности по заочному формату

Фото: Zakon.kz
2 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о способах получения услуги по установлению группы инвалидности в заочном формате, сообщает Zakon.kz.

Во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы, передает пресс-служба ведомства.

"Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем", – говорится в сообщении.


Переход на заочное освидетельствование:

  • устраняет административные и бюрократические барьеры;
  • обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
  • дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
  • исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.
"В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено 99,6 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам".Министерство труда и социальной защиты населения РК

Ранее появилась информация, что Кокшетауская многопрофильная городская больница расширяет возможности современной хирургии и внедряет методы, которые позволяют проводить операции с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением.

Фото Алия Абди
Алия Абди
