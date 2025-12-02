Как установить группу инвалидности по заочному формату
2 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о способах получения услуги по установлению группы инвалидности в заочном формате, сообщает Zakon.kz.
Во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы, передает пресс-служба ведомства.
"Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем", – говорится в сообщении.
Переход на заочное освидетельствование:
- устраняет административные и бюрократические барьеры;
- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.
"В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено 99,6 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам".Министерство труда и социальной защиты населения РК
