Общество

В Мангистау закрыли круглосуточный наркомагазин

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 02:59 Фото: pexels
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в социальной сети X поделился деталями операции по пресечению деятельности наркомагазина в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

4 декабря Берик Асылов опубликовал пост в социальной сети X, где сообщил, что прокуратура совместно с правоохранительными и специальными органами усилила работу по борьбе с наркобизнесом.

По его словам, специальные прокуроры завершили расследование и направили в суд ряд крупных дел, связанных с противодействием онлайн-торговле наркотиками.

"Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд", – пишет он.

Так, по данным Генерального прокурора, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина "Dune-Operator 24/7".

В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов США.

Также суд наложил арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларов.

"Эти операции в борьбе с наркобизнесом являются примером яркой, системной и самоотверженной работы сотрудников правоохранительных и специальных органов Казахстана. Тысячи людей, а также их семьи, защищены от пагубного влияния этого зла современности. Правоохранительные и специальные органы Казахстана продолжают работу по защите прав граждан и обеспечению их спокойствия", – говорится в сообщении Генпрокурора.

Аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что Казахстан и США накрыли международную наркосеть.

Аксинья Титова
