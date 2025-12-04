В Мангистау закрыли круглосуточный наркомагазин
4 декабря Берик Асылов опубликовал пост в социальной сети X, где сообщил, что прокуратура совместно с правоохранительными и специальными органами усилила работу по борьбе с наркобизнесом.
По его словам, специальные прокуроры завершили расследование и направили в суд ряд крупных дел, связанных с противодействием онлайн-торговле наркотиками.
"Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд", – пишет он.
Так, по данным Генерального прокурора, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина "Dune-Operator 24/7".
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов США.
Также суд наложил арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларов.
"Эти операции в борьбе с наркобизнесом являются примером яркой, системной и самоотверженной работы сотрудников правоохранительных и специальных органов Казахстана. Тысячи людей, а также их семьи, защищены от пагубного влияния этого зла современности. Правоохранительные и специальные органы Казахстана продолжают работу по защите прав граждан и обеспечению их спокойствия", – говорится в сообщении Генпрокурора.
Аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.
Ранее сообщалось, что Казахстан и США накрыли международную наркосеть.