От землетрясения в Узбекистане проснулись жители юга Казахстана

6 декабря в 02:04 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС Казахстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, эпицентр расположен в 565 км на юго-западе от города Алматы на территории Узбекистана. В городах Тараз и Шымкент расчетная интенсивность составила по два балла.

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

"Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений", – говорится в сообщении.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

"Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная". МЧС РК

По данным СМИ Узбекистана, эпицентр располагался в Папском районе Наманганской области. Магнитуда 4,5. Глубина 17 км. Сила толчков в эпицентре – пять баллов.

Ночной опрос Telegram-канала Shymkent Online показал, что жители третьего мегаполиса Казахстана почувствовали землетрясение. Многие стали делиться эмоциями и своими переживаниями.

Фото: Telegram/Shymkent Online

4 декабря в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, возможно ли в Алматы сильное землетрясение.