"Спустя 20 лет": в Казахстане раскрыли изнасилование и убийство пенсионерки

В Казахстане криминалисты завершили расследование тяжкого преступления 20-летней давности. Сейчас 55-летний преступник отбывает наказание по другому делу, сообщает Zakon.kz.

Начальник оперативно-криминалистического департамента Сергей Стихеев рассказал, как с помощью нового оборудования расследуют преступления прошлых лет.

Так, в 2006 году в Карагандинской области было совершено особо тяжкое преступление. Взрослая женщина около 70 лет шла за покупками и проходила мимо заброшенной конюшни. Там на нее напал злоумышленник, изнасиловал и убил.

На месте преступления он оставил небольшое количество биологических следов. В то время оснащение не позволяло их идентифицировать, поэтому преступление оставалось много лет нераскрытым.

"В этом году мы модернизировались. И все эти следы прошлых совершенных преступлений мы проверили по всем криминалистическим учетам, в том числе и по ДНК. В результате у нас идентифицировался гражданин. Ему сейчас 55 лет. В данный момент он отбывает наказание в местах лишения свободы. Дал признательные показания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия", – пояснил Сергей Стихеев.

По словам спикера, криминалист обязан правильно изымать улики, чтобы обеспечить их сохранность на максимально длительный срок. При соблюдении всех процедур и условий хранения материалы могут оставаться пригодными для исследования и через 20-30 лет.

Для этого используются специальные камеры хранения, оснащенные необходимыми системами контроля температуры, влажности и безопасности. За соблюдением всех требований следят специалисты. Ни один осмотр места происшествия не обходится без участия криминалиста.

Благодаря имеющейся современной криминалистической технике практически с 97% осмотров изымается следовая информация. Стоит отметить, что криминалисты раскрыли более 8 тысяч преступлений за 2025 год.

