Роды и операции проводят в наручниках: депутат заявил о пытках и смертях в СИЗО

Депутат Мажилиса Абзал Куспан 17 декабря 2025 года в депутатском запросе заявил о системных проблемах в СИЗО и учреждениях УИС Казахстана, указав на рост смертности, недостаточную медицинскую помощь и недопустимую практику применения наручников при операциях и родах, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнил, что 19 августа текущего года в следственном изоляторе Шымкента умер человек.

"Бывший руководитель спецЦОНа №2. Умер не на свободе и не в больнице, умер в СИЗО. Причина смерти – сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность. У него была гипертония и бронхиальная астма. Пятеро детей остались сиротами. За две недели до этого, 3 августа, в СИЗО Тараза умер 73-летний мужчина, который просто ждал рассмотрения апелляционной жалобы. В тот же день в СИЗО Алматы от острой сердечной недостаточности скончался бывший судья. 8 октября в СИЗО Усть-Каменогорска умер бывший сотрудник полиции, экстрадированный из Турции", – озвучил Абзал Куспан.

По его мнению, это не трагические совпадения, а система, в которой люди умирают, не дожив до суда, апелляции или приговора.

"Во всех этих делах задержанные и их адвокаты заявляли ходатайства, предоставляли медицинские документы, просили изменить меру пресечения. Суды отказали. Прокуратура промолчала. При этом ни один из судей и прокуроров не был привлечен к серьезной ответственности. Сухая статистика – уровень смертности в СИЗО и колониях Казахстана достигает тревожных масштабов", – дополнил мажилисмен.

Мажилисмен также озвучил статистику за несколько лет:​

2022 год – 133 смерти, из них 96 – по болезни;

​2023 год – 119, из них 95 – по болезни;

​2024 год – 148, из них 114 – по болезни;

​2025 год – 124 смерти за 11 месяцев, из них 105 – по болезни.

"Бывшие сотрудники силовых и государственных органов, включая судей, отбывают наказание в отдельных учреждениях. Однако данная прерогатива предусмотрена исключительно для мужчин. В отношении женщин аналогичный механизм не установлен. В результате женщины, ранее проходившие службу в полиции, судах, органах прокуратуры, государственных органах и УИС, содержатся совместно с лицами, которых они ранее задерживали, привлекали к ответственности либо в отношении которых осуществляли проверки. Это прямая угроза их безопасности", – дополнил Абзал Куспан.

Он отметил, что во всем мире эту проблему решают просто – защитные блоки внутри женских колоний, и это не привилегия, а элементарная безопасность.

"Особо хочу остановиться на недопустимой практике оказания медицинской помощи. Задержанных и осужденных оперируют в наручниках. Женщины рожают в наручниках. Это не преувеличение и не слухи – это годами сложившаяся практика. И эта практика не предусмотрена законом. Ни один закон не разрешает держать человека в наручниках под наркозом, после операции, во время родов. Это произвольное ограничение прав, прямое нарушение Конституции. С точки зрения международного права, это жестокое, бесчеловечное обращение, а по сути – пытка. В стране существует устойчиво сложившаяся практика пыток, за которую никто не отвечает", – заявил Абзал Куспан.

В связи с этим депутат потребовал дать правовую оценку смертям в СИЗО и учреждениях УИС, проверить состояние медицинской помощи содержащимся под стражей, проанализировать причины сокращения досрочного освобождения по болезни, а также законодательно запретить применение наручников при операциях и родах, закрепив дополнительные меры защиты для женщин из уязвимых категорий.

5 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане планируют смягчить условия содержания женщин в учреждениях УИС.