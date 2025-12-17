#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Как вывести таксистов из "серой" зоны в Казахстане

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:57 Фото: pexels
Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года рассказал, как можно навести порядок в сфере услуг по перевозке граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев в своем запросе на имя министра транспорта Нурлана Сауранбаева заявил, что в Казахстане в сфере услуг по перевозке граждан занято более 500 тыс. водителей такси. Однако, по его словам, до сих пор эта цифра неофициальная.

"Все платформенные сервисы не могут дать точные выходные данные водителей-таксистов, что является нонсенсом в современном цифровом обществе. Надо признать, что агрегаторы, которые обеспечивают платформенной занятостью население, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Ежегодно они совершают более 150 млн поездок. Это судьбы людей, жизнь и здоровье которых мы должны защищать на законодательном уровне", – отметил он.

На сегодня, заявил депутат, деятельность таксистов находится в "серой зоне". Вне правового поля остаются и вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей.

"Нет четкого определения самого понятия водителя такси. Отсутствует разграничение ответственности, определение прав и обязанностей между водителем, таксопарком и агрегатором, что приводит к социальной незащищенности таксистов. Требование о ежедневном прохождении таксистами медицинского осмотра стало формальным и не выполняется. Непонятна ситуация с обеспечением безопасности пассажиров и водителей, так как поездки не страхуются. Отсутствует проверка достоверности предоставляемых таксистами сведений о наличии водительских прав, прохождении технического осмотра автотранспортного средства и технических паспортов. По сути, к выполнению заказов могут быть допущены люди без прав и самое опасное, на праворульных машинах, которые мчатся на высокой скорости на междугородних трассах", – сказал парламентарий.

Он предлагает ввести определение "водитель такси", закрепив их статус, права и обязанности. Обязать таксистов лично выполнять заказ без передачи третьим лицам, а также соблюдать минимальные санитарные требования. Он также указал на необходимость обязать агрегаторов обеспечивать страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на каждую поездку.

27 ноября 2025 года стало известно, что Казахстан стал страной индивидуальных пассажирских перевозок.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
