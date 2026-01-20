Купил в интернете – остался без денег: полиция сделала важное заявление

В Казахстане набирает популярность очередная схема интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники заманивают покупателей подозрительно низкими ценами и намеренно создают ощущение срочности, убеждая как можно быстрее перевести предоплату за товар, которого на самом деле не существует.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, после перевода денег продавцы исчезают: связь обрывается, а обещанный товар так и не поступает. В связи с этим полиция призывает граждан быть особенно внимательными при онлайн-покупках.

Правоохранители рекомендуют использовать только безопасные способы оплаты, не передавать посторонним данные банковских карт и никогда не сообщать коды из SMS.

