Общество

Купил в интернете – остался без денег: полиция сделала важное заявление

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 19:40 Фото: Zakon.kz
В Казахстане набирает популярность очередная схема интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники заманивают покупателей подозрительно низкими ценами и намеренно создают ощущение срочности, убеждая как можно быстрее перевести предоплату за товар, которого на самом деле не существует.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, после перевода денег продавцы исчезают: связь обрывается, а обещанный товар так и не поступает. В связи с этим полиция призывает граждан быть особенно внимательными при онлайн-покупках.

Правоохранители рекомендуют использовать только безопасные способы оплаты, не передавать посторонним данные банковских карт и никогда не сообщать коды из SMS.

Ранее мы сообщали, что в Китае арестовали авторов фейка об однополом спаривании панд.

