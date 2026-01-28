#Казахстан в сравнении
Общество

С помощью жителей каких стран заменяют дефицит кадров в Казахстане

работник, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 09:19 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 28 января 2026 года рассказали, сколько иностранцев работали в Казахстане в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны осуществляли трудовую деятельность 14 210 иностранных граждан (ИРС).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 008 и 1 467 человек, соответственно. Также на сезонные работы были привлечены 3 556 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2377 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество иностранцев работало в сферах:

  • строительства – 4 049 человек;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3 475 человек;
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 368 человек;
  • обрабатывающей промышленности – 1 297 человек.

Основными странами, откуда они прибывали, являлись:

  • Китай – 6 090 человек
  • Узбекистан – 3 093 человек
  • Турция – 1 000 человек
  • Индия – 677 человек

В МТСЗН напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения из-за рубежа сильных специалистов, независимо от их национальности, способных внести вклад в развитие страны.

"Надо создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане, поскольку нам очень нужны квалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела в технических профессиях. В рамках реализации этой задачи, а также с целью защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей", – отметили в ведомстве.

В 2026 году общая квота была установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 18,1 тыс. единиц. Также квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 221,9 тыс. единиц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Ошибка в тексте: