С помощью жителей каких стран заменяют дефицит кадров в Казахстане
Согласно распространенной информации, по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны осуществляли трудовую деятельность 14 210 иностранных граждан (ИРС).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 008 и 1 467 человек, соответственно. Также на сезонные работы были привлечены 3 556 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2377 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество иностранцев работало в сферах:
- строительства – 4 049 человек;
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3 475 человек;
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 368 человек;
- обрабатывающей промышленности – 1 297 человек.
Основными странами, откуда они прибывали, являлись:
- Китай – 6 090 человек
- Узбекистан – 3 093 человек
- Турция – 1 000 человек
- Индия – 677 человек
В МТСЗН напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения из-за рубежа сильных специалистов, независимо от их национальности, способных внести вклад в развитие страны.
"Надо создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане, поскольку нам очень нужны квалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела в технических профессиях. В рамках реализации этой задачи, а также с целью защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей", – отметили в ведомстве.
В 2026 году общая квота была установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 18,1 тыс. единиц. Также квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 221,9 тыс. единиц.