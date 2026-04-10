Полиция Астаны объявила о начале масштабных ОПМ до особого распоряжения
Фото: Instagram/police_uap_astana
В Астане сегодня, 10 апреля 2026 года, стартовали новые масштабные оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ), которые будут проводиться до особого распоряжения. В связи с этим столичная полиция обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.
Подробности раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):
"С 10 апреля 2026 года на территории Астаны до особого распоряжения будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия "Опасный водитель" и "Перегруз"... Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть ответственными на дорогах".
Масштабные ОПМ организованы департаментом полиции совместно с инспекцией транспортного контроля и транспортной прокуратурой.
"Основная цель – предупреждение ДТП, выявление грубых нарушений ПДД, а также контроль за соблюдением весовых норм грузовым транспортом".Пресс-служба ДП Астаны
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript