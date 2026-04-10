Полиция Астаны объявила о начале масштабных ОПМ до особого распоряжения

Фото: Instagram/police_uap_astana

В Астане сегодня, 10 апреля 2026 года, стартовали новые масштабные оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ), которые будут проводиться до особого распоряжения. В связи с этим столичная полиция обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП): "С 10 апреля 2026 года на территории Астаны до особого распоряжения будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия "Опасный водитель" и "Перегруз"... Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть ответственными на дорогах". Масштабные ОПМ организованы департаментом полиции совместно с инспекцией транспортного контроля и транспортной прокуратурой. "Основная цель – предупреждение ДТП, выявление грубых нарушений ПДД, а также контроль за соблюдением весовых норм грузовым транспортом". Пресс-служба ДП Астаны Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қ. ПД ӘПБ (@police_uap_astana) Ранее полиция Астаны обратилась к водителям из-за пробок.

