"Кайрат" потроллил "Женис" победным постером с LRT

Алматинский "Кайрат" эффектно обыграл столичный "Женис" не только на поле, но и в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

После победы 17 мая алматинский клуб опубликовал в своих соцсетях постер, который актуально отсылал к запуску LRT в Астане 16 мая.

На постере – забившие в ворота столичных соперников футболисты Жоржиньо и Юккола, перекрашивают состав поезда в фирменные цвета клуба. Хотя их соперники тоже официально желто-черные, для уточнения, видимо, предполагается последующая надпись "Здесь был "Кайрат".

"Получился одновременно и победный арт, и легкий троллинг в адрес столичной команды после матча", – оценили креатив алматинцев фанаты клуба.

К слову приветственный постер "Кайрата" также был выдержан в столичной стилистике и отражал запуск легкорельсового транспорта.

"Следующая станция – "Астана Арена", – гласит надпись на "въездном" постере.

При этом удалось ли звездным алматинцам стать реальными пассажирами LRT – неизвестно.

По информации председателя правления CTS Асылбека Дуйсебаева, с момента запуска пассажиропоток достиг 180 тыс. человек.