#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

Снизится ли популярность LRT среди астанчан до конца года: мнение главы Минтранспорта

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 12:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал большую популярность LRT в первые дни после его запуска, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также ответил на вопрос, сохранится ли такая популярность среди населения до конца года.

"Думаю, это будет актуальным. В целом многие сейчас ездят посредством LRT. Некоторые покупают не только билеты, но и абонементы. Это показывает востребованность данного вида транспорта. Когда закончатся остальные этапы строительства, думаю, этот вид транспорта станет одним из самых востребованных в городе", – сказал Сауранбаев.

Министр рассказал, как будет развиваться следующий этап строительства системы.

"Первый этап развития LRT будет направлен в сторону Косшы. Там уже идет строительство. И подключение Косшы к системе LRT будет способствовать тому, что туда не будет ежедневно заезжать порядка 50 тысяч машин", – добавил он.

Ранее мы писали о колоссальном количестве пассажиров на запущенном LRT.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры
13:10, Сегодня
Появятся ли в Казахстане высокоскоростные поезда – ответ главы Минтранспорта
аэротакси, беспилотник, такси
12:10, Сегодня
На сомнения в доступности аэротакси в Казахстане из-за цен ответили в Минтранспорта
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:51, 19 августа 2025
Глава Минтранспорта высказался о переходе на национальный мессенджер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Натан Блэйк о Сатпаеве в АПЛ
12:55, Сегодня
"Напомнил мне Агуэро" - экс-звезда британского футбола о перспективах Сатпаева в "Челси"
Елена Рыбакина стала лидером Чемпионского рейтинга WTA
12:39, Сегодня
Рыбакина против Соболенко: обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
Актюбинка судится из-за мяча в лицо
12:14, Сегодня
Казахстанка будет судиться с "Актобе" из-за полученного сотрясения на матче КПЛ
Фрэнсис Нганну
12:01, Сегодня
Фрэнсис Нганну принял вызов призёра Олимпиады после мощного нокаута в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: