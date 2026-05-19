Снизится ли популярность LRT среди астанчан до конца года: мнение главы Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал большую популярность LRT в первые дни после его запуска, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также ответил на вопрос, сохранится ли такая популярность среди населения до конца года.

"Думаю, это будет актуальным. В целом многие сейчас ездят посредством LRT. Некоторые покупают не только билеты, но и абонементы. Это показывает востребованность данного вида транспорта. Когда закончатся остальные этапы строительства, думаю, этот вид транспорта станет одним из самых востребованных в городе", – сказал Сауранбаев.

Министр рассказал, как будет развиваться следующий этап строительства системы.

"Первый этап развития LRT будет направлен в сторону Косшы. Там уже идет строительство. И подключение Косшы к системе LRT будет способствовать тому, что туда не будет ежедневно заезжать порядка 50 тысяч машин", – добавил он.

