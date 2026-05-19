В Казахстане затруднились назвать сроки запуска в эксплуатацию вагонов Stadler

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о причинах задержки запуска в эксплуатацию вагонов Stadler, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что часть вагонов готова. "Они сейчас проходят процесс приемки у КТЖ. Там возник ряд вопросов технического характера, я думаю, они в ближайшее время их решат. То есть это вопрос, связанный с техническими моментами", – сказал Сауранбаев. Он затруднился назвать конкретный срок запуска вагонов в эксплуатацию. "Как приемка пройдет у КТЖ, только тогда. Сейчас этот процесс у них внутренний. Поэтому пока техническое решение общее не примут, я думаю, ни КТЖ, ни министерство вам не скажет", – добавил министр. Ранее мы писали, что в Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler.

