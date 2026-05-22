В Астане открылась экстремальная скейт-площадка Fly Park

В парке имени Ататюрка в столичном районе Байконыр открылась современная экстремальная скейт-площадка Fly Park. Новый объект реализован в рамках принципа "Закон и порядок" и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Новая площадка ориентирована на организацию активного отдыха молодежи и развитие экстремальных видов спорта. Здесь предусмотрены специальные зоны для катания на велосипедах BMX, трюковых самокатах и скейтбордах.

Площадка Fly Park состоит из 6 трюковых элементов. Высота конструкции превышает 3,5 метра, а зона катания может одновременно вмещать до 25 человек.

"В честь открытия мы организуем небольшие соревнования. Сегодня в них принимают участие не только жители нашего города, но и гости из близлежащих регионов", – отметил аким района Байконыр Талгат Рахманберди.

В рамках принципа "Закон и порядок" на площадке также прошла акция "Астана против наркотиков". Организаторы рассказали участникам о важности здорового образа жизни, профилактике наркопреступлений и необходимости выбирать спорт и активный отдых вместо вредных привычек.

"Эта площадка объединяет людей ради одной цели – ведения здорового образа жизни. Спорт и активная жизнь – альтернатива наркотикам. В спортивной среде у людей есть цели, жизненные планы и стремление к развитию. Здесь нет места наркотикам. Поэтому мы всегда призываем молодежь заниматься спортом, выбирать здоровый образ жизни и будущее без наркотиков", – подчеркнул оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности столичного Департамента полиции, капитан полиции Жандос Сетенов.

Сегодня экстремальными видами спорта в городе систематически занимаются более 2000 человек. В связи с этим открытие нового спортивного пространства открывает большие возможности для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, развития спортивной инфраструктуры и эффективной организации досуга горожан.