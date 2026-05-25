Пицца раздора: официантка из Алматы вынуждена уволиться из-за гостей и своего руководства

Официантка одного из ресторанов города Алматы намерена уволиться из-за несправедливых обвинений со стороны посетительниц, а также решения администратора заведения, сообщает Zakon.kz.

Со слов девушки на ее странице в Threads, во время смены 23 мая ничего не предвещало конфликта. Две посетительницы провели время и оплатили счет. Официантка обратила внимание на пиццу, у которой был съеден только один кусочек. Она предложила услугу по упаковке пиццы, но те, с ее слов, вежливо отказались

Конфликт начался утром 24 мая, когда на рабочий телефон ресторана от них поступило сообщение о забытой пицце с просьбой отправить изделие курьером.

"Им объяснили, что пицца уже была убрана со стола и утилизирована, так как после их ухода она считалась оставленной. После этого девушки начали жаловаться и писать негативные отзывы в 2ГИС, утверждая, что официант даже не предложил упаковать пиццу с собой, а также обвиняя официанта в том, что он якобы забрал эту пиццу себе", – говорится в публикации автора.

Однако гостьи ресторана не унимались и потребовали приготовить им новую такую же пиццу и отправить доставкой, пообещав в обмен не публиковать плохой отзыв.

"Из-за этой ситуации администратор решил оштрафовать меня и отправить им новую пиццу за деньги из моей зарплаты, посчитав, что я не предложила гостям упаковать блюдо с собой. К сожалению, я не смогла доказать, что действительно это предлагала. Мне очень обидно. Это же вообще неуместно, планирую уволиться теперь", – с грустью подытожила публикацию официантка.

