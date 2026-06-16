Сообщение в WhatsApp лишало казахстанцев сбережений: раскрыта схема мошенника

Акмолинские киберполицейские провели спецоперацию в Алматы и задержали 24-летнего серийного мошенника. Молодой человек обманывал покупателей, продавая через интернет несуществующие спортивные товары, передает Zakon.kz.

Об этом 16 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По версии следствия, 24-летний мужчина размещал на популярном интернет-ресурсе фейковые объявления о продаже спортинвентаря и экипировки.

После того как потенциальные покупатели откликались на публикации, подозреваемый переводил общение в мессенджер WhatsApp. Там он убеждал доверчивых граждан перечислить предоплату или сразу полную стоимость товара на его счет.

Получив деньги, злоумышленник мгновенно переставал выходить на связь, а оплаченные заказы до адресатов, разумеется, не доходили.

"В настоящее время установлены как минимум четверо жителей Акмолинской области, пострадавших от противоправных действий подозреваемого. Суммы ущерба устанавливаются. Полицейские не исключают, что количество потерпевших может быть значительно больше, в том числе среди жителей других регионов страны", – сообщили в ДП.

По данному факту уже начато досудебное расследование, полицейские проверяют причастность фигуранта к аналогичным нераскрытым преступлениям.

В связи с участившимися случаями обмана в Сети правоохранители в очередной раз обратились к казахстанцам с предупреждением.

"Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете: не переводить денежные средства незнакомым лицам без гарантий получения товара, внимательно изучать информацию о продавце, проверять отзывы и по возможности пользоваться безопасными сервисами оплаты и доставки", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что акмолинец из-за мошенников продал две квартиры и набрал кредиты.