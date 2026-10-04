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Общество

Сколько человек старше 100 лет живут в Казахстане

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 12:35 Фото: Zakon.kz
В Казахстане среди получателей пенсионных выплат насчитывается 300 человек в возрасте 100 лет и старше. Самой пожилой жительнице страны уже исполнилось 116 лет – она проживает в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Больше всего долгожителей живет в Алматы. В крупнейшем городе страны насчитывается 41 человек, перешагнувший 100-летний рубеж. На втором месте находится Туркестанская область – здесь проживают 32 человека в возрасте 100 лет и старше. Третье место занимает Алматинская область, где насчитывается 25 долгожителей, сообщили в Минтруда.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители трех регионов. Самой старшей является 116-летняя жительница области Улытау. В Павлодарской области проживает 114-летний долгожитель, а в Костанайской – 111-летний.

Данные опубликованы в связи с Международным днем пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября в Казахстане и других странах мира.

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Его цель – привлечь внимание к вопросам качества жизни людей старшего возраста, их проблемам и потребностям, а также подчеркнуть их вклад в жизнь общества.

Пенсионные накопления в Казахстане будут гарантировать по-новому: что изменится с 2027 года.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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