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© СИ "Zakon.kz"
Новости Павлодарской области
26 января 2021
12:38
Топливно-энергетический комплекс реформируют в Казахстане
22
08:45
Казахстанцев "развели" на 4 миллиона тенге мошенники
3
25 января 2021
15:32
92 қыз-келіншек желідегі жігіттің өтірігіне алданып, ақшасынан айырылды
10:04
Современные медучреждения для оказания экстренной помощи открыли в Павлодаре
23 января 2021
13:32
Карантин ужесточат в Павлодарской области с 25 января
1
21 января 2021
18:20
Полицейских Павлодарской области обвинили в эксплуатации несовершеннолетних
2
12:06
Теміржолда жылқы жайған Павлодар облысының тұрғыны жазаланды
08:44
Уроженка Павлодара подозревается в зверском убийстве пенсионерки в Москве
10
06:45
Поезд наехал на табун лошадей
3
20 января 2021
15:46
Нечистотами из канализации облили машину в Павлодаре
18 января 2021
21:40
"Қызыл аймаққа" қайта кірді: Павлодар облысында жаңа шектеулер
17:27
Өз қызметін асыра пайдаланған аудан әкімі 3,5 жылға сотталды
17:05
3,5 года ограничения свободы получил районный аким за злоупотребления полномочиями
16:16
Павлодар облысында демалыс күндеріне кейбір нысандар үшін локдаун енгізілді
11:44
В Павлодарской области по выходным дням вводят локдаун для некоторых объектов
17 января 2021
17:34
Два школьника лепят гигантского снеговика в Павлодарской области
2
16 января 2021
19:59
Замерзающего гражданина Турции спасли на павлодарской трассе
3
14 января 2021
19:52
Вспомнить детство - мужчина украл санки в Экибастузе
15:01
Павлодар облысы Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы тағайындалды
08:57
Пьяный водитель забыл, где оставил свое авто
4
01:17
Скорая с пациентом в Павлодаре попала в ДТП
1
12 января 2021
11:17
Екібастұзда жас қыз артынан қалмай жүрген отбасылы ер адамның үстінен арызданды
09:43
К решению проблем с отоплением в Павлодаре привлекли общественность
9
07:31
Пьяного павлодарца родные заперли в мороз на балконе
11 января 2021
22:31
Навязчивый женатый мужчина преследовал жительницу Экибастуза
7
10 января 2021
18:55
48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
7 января 2021
17:32
В Павлодаре десятки домов остались без отопления в сильный мороз
3
6 января 2021
19:02
Лжеполицейские ограбили павлодарца на 320 тыс. тенге
1
5 января 2021
18:52
Кандидаты в депутаты встретились с избирателями в Павлодаре
63
14:45
Павлодар облысында жанармайы қатып, жол бойында тұрып қалған шетелдік жүк көлігі табылды
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