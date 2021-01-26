Новости Павлодарской области

26 января 2021
12:38 Топливно-энергетический комплекс реформируют в Казахстане 22
08:45 Казахстанцев "развели" на 4 миллиона тенге мошенникиicon 3
25 января 2021
15:32 92 қыз-келіншек желідегі жігіттің өтірігіне алданып, ақшасынан айырылды
10:04 Современные медучреждения для оказания экстренной помощи открыли в Павлодареicon
23 января 2021
13:32 Карантин ужесточат в Павлодарской области с 25 января 1
21 января 2021
18:20 Полицейских Павлодарской области обвинили в эксплуатации несовершеннолетних 2
12:06 Теміржолда жылқы жайған Павлодар облысының тұрғыны жазаланды
08:44 Уроженка Павлодара подозревается в зверском убийстве пенсионерки в Москвеicon 10
06:45 Поезд наехал на табун лошадей 3
20 января 2021
15:46 Нечистотами из канализации облили машину в Павлодаре
18 января 2021
21:40 "Қызыл аймаққа" қайта кірді: Павлодар облысында жаңа шектеулер
17:27 Өз қызметін асыра пайдаланған аудан әкімі 3,5 жылға сотталды
17:05 3,5 года ограничения свободы получил районный аким за злоупотребления полномочиями
16:16 Павлодар облысында демалыс күндеріне кейбір нысандар үшін локдаун енгізілді
11:44 В Павлодарской области по выходным дням вводят локдаун для некоторых объектов
17 января 2021
17:34 Два школьника лепят гигантского снеговика в Павлодарской областиicon 2
16 января 2021
19:59 Замерзающего гражданина Турции спасли на павлодарской трассе 3
14 января 2021
19:52 Вспомнить детство - мужчина украл санки в Экибастузе
15:01 Павлодар облысы Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы тағайындалды
08:57 Пьяный водитель забыл, где оставил свое авто 4
01:17 Скорая с пациентом в Павлодаре попала в ДТПicon 1
12 января 2021
11:17 Екібастұзда жас қыз артынан қалмай жүрген отбасылы ер адамның үстінен арызданды
09:43 К решению проблем с отоплением в Павлодаре привлекли общественностьicon 9
07:31 Пьяного павлодарца родные заперли в мороз на балконе
11 января 2021
22:31 Навязчивый женатый мужчина преследовал жительницу Экибастуза 7
10 января 2021
18:55 48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
7 января 2021
17:32 В Павлодаре десятки домов остались без отопления в сильный морозicon 3
6 января 2021
19:02 Лжеполицейские ограбили павлодарца на 320 тыс. тенге 1
5 января 2021
18:52 Кандидаты в депутаты встретились с избирателями в Павлодаре 63
14:45 Павлодар облысында жанармайы қатып, жол бойында тұрып қалған шетелдік жүк көлігі табылды
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