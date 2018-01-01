|
Вторник 26 января
Восход: 08:49 Закат: 17:53
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.3 м/с
76%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
80%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
79%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:48 Закат: 17:54
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
84%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:47 Закат: 17:56
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:46 Закат: 17:58
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
74%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:44 Закат: 17:59
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
65%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
64%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
54%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:43 Закат: 18:01
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
51%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 8.2 м/с
56%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
74%, 719 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:03
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
87%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:04
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
75%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:06
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
76%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
78%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:08
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
79%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
78%, 724 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?