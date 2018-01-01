|
Вторник 26 января
Восход: 08:50 Закат: 17:48
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
92%, 736 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 737 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
88%, 736 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
92%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:49 Закат: 17:50
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
92%, 736 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:48 Закат: 17:52
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
в 17:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
77%, 731 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
79%, 730 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:47 Закат: 17:53
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
74%, 728 мм рт. ст.
|
в 17:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
74%, 726 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:45 Закат: 17:55
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
80%, 721 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
79%, 719 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
78%, 716 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 714 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:44 Закат: 17:57
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.5 м/с
84%, 713 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
81%, 716 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:42 Закат: 17:58
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
86%, 723 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 726 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
82%, 728 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:00
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
84%, 728 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
80%, 728 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
84%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:02
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
81%, 727 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
90%, 726 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:04
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
94%, 727 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
85%, 731 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
74%, 728 мм рт. ст.
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