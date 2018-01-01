|
Вторник 26 января
Восход: 08:20 Закат: 17:47
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
67%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
51%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
45%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
60%, 771 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:19 Закат: 17:49
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
59%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
53%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
48%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
61%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:18 Закат: 17:50
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
64%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
60%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:17 Закат: 17:52
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
62%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
66%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
71%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:16 Закат: 17:53
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
70%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
58%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
66%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:15 Закат: 17:55
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
67%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
91%, 760 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:14 Закат: 17:56
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
99%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
100%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:57
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:59
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
94%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:10 Закат: 18:00
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
95%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
97%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
87%, 762 мм рт. ст.
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