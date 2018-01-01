|
Вторник 26 января
Восход: 08:35 Закат: 18:07
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 8.3 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 8.0 м/с
88%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 7.9 м/с
79%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 9.1 м/с
68%, 733 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:34 Закат: 18:08
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 9.8 м/с
78%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 10.1 м/с
82%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 9.3 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 9.4 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:33 Закат: 18:10
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 8.8 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 9.5 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 8.6 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 8.6 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:32 Закат: 18:11
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 9.1 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 9.6 м/с
97%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 9.4 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 10.9 м/с
83%, 731 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:31 Закат: 18:13
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 12.1 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 13.0 м/с
84%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 12.8 м/с
81%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 11.7 м/с
75%, 720 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:30 Закат: 18:14
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 8.3 м/с
76%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
98%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:29 Закат: 18:16
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
98%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
100%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:28 Закат: 18:17
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
97%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:27 Закат: 18:18
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
97%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
95%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:26 Закат: 18:20
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
99%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 4.9 м/с
99%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
97%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
89%, 727 мм рт. ст.
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