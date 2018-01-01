|
Вторник 26 января
Восход: 09:05 Закат: 17:52
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:04 Закат: 17:54
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
94%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:03 Закат: 17:55
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
94%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:01 Закат: 17:57
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:00 Закат: 17:59
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
72%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
69%, 733 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:58 Закат: 18:01
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
65%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
63%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:03
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:05
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
86%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:08
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
74%, 736 мм рт. ст.
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