Прогноз погоды в городе Акколь (Кызылорда)

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 516 мин.
  • Вероятность осадков: 66%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:16 Закат: 17:52
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.4 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.3 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 519 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:15 Закат: 17:54
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.3 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 522 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:13 Закат: 17:56
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
88%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 55%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:11 Закат: 17:58
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:10 Закат: 18:00
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:08 Закат: 18:02
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
65%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
67%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
74%, 736 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:07 Закат: 18:04
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:05 Закат: 18:06
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
82%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:03 Закат: 18:08
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.9 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:02 Закат: 18:10
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
85%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
74%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 7.8 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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