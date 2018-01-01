|
Вторник 26 января
Восход: 09:05 Закат: 18:14
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
81%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
75%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
84%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
93%, 772 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:04 Закат: 18:16
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
92%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
84%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
84%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:03 Закат: 18:17
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
76%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
76%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
71%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
66%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:01 Закат: 18:19
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
72%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:00 Закат: 18:21
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
96%, 753 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:59 Закат: 18:22
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
96%, 763 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:24
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
99%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:26
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:27
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:29
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
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