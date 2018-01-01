Прогноз погоды в городе Акколь (Уральск)

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:05 Закат: 18:14
в 05:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
81%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
75%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
84%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
93%, 772 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 21%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:04 Закат: 18:16
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
92%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
84%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
84%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:03 Закат: 18:17
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
76%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
76%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
71%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
66%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 48%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:01 Закат: 18:19
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 39%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
72%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.4 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:00 Закат: 18:21
в 05:00
-4°
Снег
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.7 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 5.7 м/с
96%, 753 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:59 Закат: 18:22
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
96%, 763 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:24
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
99%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:56 Закат: 18:26
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
88%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:27
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:29
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.3 м/с
95%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.6 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?