|
Вторник 26 января
Восход: 09:14 Закат: 18:07
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
86%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
79%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:13 Закат: 18:09
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
91%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:11 Закат: 18:10
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
73%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:10 Закат: 18:12
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:09 Закат: 18:14
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
95%, 747 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:07 Закат: 18:16
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.0 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.3 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:17
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
95%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 7.7 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:19
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
95%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:21
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 4.5 м/с
92%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
97%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:23
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
95%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
96%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
67%, 760 мм рт. ст.
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