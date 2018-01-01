Прогноз погоды в городе Аксу

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 13%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:26
в 00:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
72%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
73%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
62%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
42%, 713 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:27
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
65%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
77%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
52%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
39%, 712 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:28
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
60%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
72%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
51%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
28%, 712 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:30
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
50%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
70%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
48%, 709 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:37 Закат: 18:31
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
58%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
69%, 703 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
58%, 704 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
45%, 703 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:36 Закат: 18:32
в 00:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
78%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
92%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 26%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
88%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
90%, 710 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:35 Закат: 18:33
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
86%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
90%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
62%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
81%, 713 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:34 Закат: 18:35
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
93%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
100%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 27%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
65%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 46%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
80%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:33 Закат: 18:36
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
76%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
67%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 14%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
45%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
65%, 713 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 15°
Восход: 08:32 Закат: 18:37
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
66%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
10°
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
37%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
54%, 713 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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