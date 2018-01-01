Прогноз погоды в городе Актау (Западно - Казахстанская область)

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:25 Закат: 18:19
в 05:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
94%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 53%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:23 Закат: 18:21
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:22 Закат: 18:22
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:21 Закат: 18:24
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
90%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:19 Закат: 18:26
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
С, 3.7 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.1 мм
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:18 Закат: 18:28
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 6.7 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 19%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.7 м/с
86%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
96%, 756 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 64%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:29
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 7.3 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 7.7 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 7.6 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:15 Закат: 18:31
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
98%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
96%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
96%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:13 Закат: 18:33
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
98%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
97%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
99%, 760 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:35
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
100%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
100%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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