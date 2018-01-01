|
Вторник 26 января
Восход: 09:25 Закат: 18:19
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
94%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 18:21
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:22 Закат: 18:22
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:21 Закат: 18:24
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
90%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:19 Закат: 18:26
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.7 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:18 Закат: 18:28
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.7 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
86%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
96%, 756 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:29
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 7.3 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 7.7 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.6 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:31
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
98%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
96%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
96%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:33
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
98%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
97%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
99%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:35
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
100%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
100%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?