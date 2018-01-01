|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:34
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
98%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:35
|
в 00:00
-24°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
93%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
82%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
90%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:37
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:38
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:09 Закат: 17:40
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
75%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 17:41
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
79%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
72%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:43
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
94%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
97%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
90%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
94%, 737 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:45
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
100%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
97%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:46
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
99%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:48
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
100%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
100%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
95%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
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