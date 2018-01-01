|
Вторник 26 января
Восход: 08:25 Закат: 17:46
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
81%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
77%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
69%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
80%, 772 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:24 Закат: 17:48
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
76%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
63%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
63%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:23 Закат: 17:49
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
75%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 5.2 м/с
62%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 5.2 м/с
66%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
77%, 767 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:22 Закат: 17:51
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
75%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 6.3 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 6.0 м/с
73%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 6.4 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:21 Закат: 17:52
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:19 Закат: 17:54
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.0 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 9.3 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
100%, 760 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:18 Закат: 17:55
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:17 Закат: 17:57
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
100%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
100%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
91%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:16 Закат: 17:58
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
91%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
98%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:14 Закат: 18:00
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 4.1 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
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