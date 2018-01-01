Прогноз погоды в городе Аральск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:25 Закат: 17:46
в 05:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
81%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
77%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
69%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
80%, 772 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:24 Закат: 17:48
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
76%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.7 м/с
63%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
63%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:23 Закат: 17:49
в 05:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
75%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.2 м/с
62%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.2 м/с
66%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
77%, 767 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:22 Закат: 17:51
в 05:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
75%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.3 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.0 м/с
73%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.4 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:21 Закат: 17:52
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
73%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:19 Закат: 17:54
в 05:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.0 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 9.3 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
100%, 760 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:18 Закат: 17:55
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:17 Закат: 17:57
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
100%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
100%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
91%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:16 Закат: 17:58
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
91%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
98%, 763 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:14 Закат: 18:00
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.1 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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