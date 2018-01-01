|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 18:30
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
100%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
100%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
64%, 749 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:44 Закат: 18:31
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
65%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:43 Закат: 18:32
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
51%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:42 Закат: 18:34
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
49%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
41%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:41 Закат: 18:35
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
70%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
63%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
35%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
33%, 738 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:40 Закат: 18:36
|
в 00:00
9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
53%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
66%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
77%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:38
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
99%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:39
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
95%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
100%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:40
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
53%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
65%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:41
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
56%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
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