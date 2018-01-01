|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 18:26
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
86%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
82%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
79%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
52%, 696 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 18:28
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
69%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
65%, 693 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
60%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
50%, 695 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:45 Закат: 18:29
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
54%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
66%, 693 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
55%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
45%, 695 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:44 Закат: 18:31
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
52%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
51%, 693 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
44%, 694 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
40%, 693 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:43 Закат: 18:32
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
45%, 690 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
38%, 687 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
23%, 686 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
10%, 685 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:42 Закат: 18:33
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
30%, 686 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
82%, 689 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
90%, 692 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
65%, 692 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:35
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
87%, 691 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
56%, 689 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
34%, 692 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
16%, 694 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:36
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
16%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
20%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
37%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
49%, 696 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:37
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
49%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
47%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
50%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
43%, 695 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:39
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
51%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
46%, 692 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
47%, 694 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
51%, 694 мм рт. ст.
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