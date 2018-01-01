|
Вторник 26 января
Восход: 09:08 Закат: 17:58
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:07 Закат: 18:00
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
91%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:06 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
92%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:04 Закат: 18:04
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
88%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:03 Закат: 18:05
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
82%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
66%, 740 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:01 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
67%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:09
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:11
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 742 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:13
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:14
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.2 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
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