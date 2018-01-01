|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 18:04
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
94%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:53 Закат: 18:05
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:52 Закат: 18:07
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
73%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
65%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
69%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:50 Закат: 18:09
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
68%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
66%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
67%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:49 Закат: 18:10
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
95%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:48 Закат: 18:12
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.2 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.7 м/с
95%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
91%, 746 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:13
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
94%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
95%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
90%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:15
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:17
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:18
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?