Прогноз погоды в городе Байганин

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:54 Закат: 18:04
в 05:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
94%, 757 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:53 Закат: 18:05
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:52 Закат: 18:07
в 05:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
73%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
65%, 750 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
69%, 748 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:50 Закат: 18:09
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
68%, 747 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
66%, 744 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
67%, 742 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 6.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:49 Закат: 18:10
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Снег
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 4.8 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
95%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.7 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:48 Закат: 18:12
в 05:00
-5°
Облачно: снег
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.9 мм
Ветер:
З, 7.2 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.3 мм
Ветер:
З, 7.7 м/с
95%, 740 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
91%, 746 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:47 Закат: 18:13
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
94%, 749 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
95%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
90%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:45 Закат: 18:15
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:44 Закат: 18:17
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
91%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:18
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.4 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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