Прогноз погоды в городе Балхаш

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:32 Закат: 17:53
в 00:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
68%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
67%, 744 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:31 Закат: 17:54
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
80%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:30 Закат: 17:56
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
80%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:29 Закат: 17:57
в 00:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.2 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:27 Закат: 17:59
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
69%, 734 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:26 Закат: 18:00
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.8 м/с
66%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:25 Закат: 18:02
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
88%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:24 Закат: 18:03
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
95%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:22 Закат: 18:05
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
89%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
98%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:21 Закат: 18:07
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
94%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
95%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
87%, 737 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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