|
Вторник 26 января
Восход: 08:32 Закат: 17:53
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
68%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
71%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
67%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:31 Закат: 17:54
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
80%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:30 Закат: 17:56
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
80%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:29 Закат: 17:57
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:27 Закат: 17:59
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
69%, 734 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:26 Закат: 18:00
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.8 м/с
66%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:25 Закат: 18:02
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
88%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:24 Закат: 18:03
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
95%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
89%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
98%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
94%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
95%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
87%, 737 мм рт. ст.
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