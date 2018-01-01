Прогноз погоды в городе Балпык би

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 5%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:13 Закат: 17:46
в 00:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
94%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
81%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:12 Закат: 17:47
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
80%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:11 Закат: 17:48
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.3 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:10 Закат: 17:50
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
96%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
87%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
92%, 721 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:09 Закат: 17:51
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
79%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
76%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
60%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
67%, 711 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:08 Закат: 17:53
в 00:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
38%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
38%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
53%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 17:54
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
95%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
97%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 17:55
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
93%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 92%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:05 Закат: 17:57
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
88%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
70%, 718 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:03 Закат: 17:58
в 00:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
91%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
100%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
64%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
86%, 717 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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