|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:46
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
94%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
81%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:47
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
80%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:48
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
82%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:50
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
96%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
87%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
80%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
92%, 721 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:09 Закат: 17:51
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
79%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
76%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
60%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
67%, 711 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 17:53
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
38%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
38%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
53%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:54
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
95%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
97%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:55
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
100%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
93%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:57
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
88%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
70%, 718 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:58
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
91%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
100%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
64%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
86%, 717 мм рт. ст.
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