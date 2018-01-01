|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 18:17
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
55%, 775 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
38%, 775 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 7.7 м/с
37%, 773 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
42%, 774 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 18:18
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
57%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
56%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 6.7 м/с
46%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
59%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:45 Закат: 18:19
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
68%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
61%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
41%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.8 м/с
39%, 762 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 18:21
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
37%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
52%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
38%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
47%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:42 Закат: 18:22
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
86%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
96%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 8.7 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.7 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:41 Закат: 18:24
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
91%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
64%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:25
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
74%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
68%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:27
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
77%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:28
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
94%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
79%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
65%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:29
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
93%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
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