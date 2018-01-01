Прогноз погоды в городе Бейнеу

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:47 Закат: 18:17
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
55%, 775 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
38%, 775 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.7 м/с
37%, 773 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
42%, 774 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:46 Закат: 18:18
в 05:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
57%, 773 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
56%, 773 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.7 м/с
46%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
59%, 770 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:45 Закат: 18:19
в 05:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
68%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
61%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
41%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.8 м/с
39%, 762 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 55%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:43 Закат: 18:21
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
37%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
52%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
38%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
47%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.4 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:22
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
86%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
96%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно: снег
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
З, 8.7 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 17%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.3 мм
Ветер:
З, 6.7 м/с
96%, 759 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 79%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:24
в 05:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 16%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
91%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
64%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:25
в 05:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
74%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
68%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:27
в 05:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
77%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 65%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:28
в 05:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
94%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
79%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
65%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:29
в 05:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
93%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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