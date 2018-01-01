Прогноз погоды в городе Белогорский

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:08 Закат: 17:12
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
74%, 683 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: снег
Вероятность осадков 95%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
83%, 683 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 81%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
74%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
79%, 683 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:06 Закат: 17:14
в 00:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
84%, 684 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
88%, 685 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
79%, 685 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
80%, 684 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:05 Закат: 17:15
в 00:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
84%, 685 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
86%, 685 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
71%, 685 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
69%, 683 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:04 Закат: 17:17
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
67%, 682 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
73%, 681 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
69%, 685 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
73%, 684 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:03 Закат: 17:19
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
68%, 683 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
73%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
72%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
69%, 680 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 36%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:01 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
68%, 678 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 676 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
54%, 678 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
55%, 676 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:00 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
57%, 677 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
65%, 678 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
60%, 681 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
64%, 680 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:59 Закат: 17:24
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
82%, 680 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
78%, 680 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
69%, 682 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
75%, 682 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:57 Закат: 17:25
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
88%, 682 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
92%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
84%, 683 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
86%, 681 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:56 Закат: 17:27
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 681 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
93%, 679 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
83%, 678 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
78%, 676 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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