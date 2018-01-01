|
Вторник 26 января
Восход: 08:08 Закат: 17:12
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
74%, 683 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
83%, 683 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
74%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
79%, 683 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:06 Закат: 17:14
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
84%, 684 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
88%, 685 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
79%, 685 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
80%, 684 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:05 Закат: 17:15
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
84%, 685 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
86%, 685 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
71%, 685 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
69%, 683 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:04 Закат: 17:17
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
67%, 682 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
73%, 681 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
69%, 685 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
73%, 684 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:03 Закат: 17:19
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
68%, 683 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
73%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
72%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
69%, 680 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:01 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
68%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
54%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
55%, 676 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
57%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
65%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
60%, 681 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
64%, 680 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:24
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
82%, 680 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
78%, 680 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
69%, 682 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
75%, 682 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:25
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
88%, 682 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
92%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
84%, 683 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
86%, 681 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:27
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 681 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
93%, 679 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
83%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
78%, 676 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?