|
Вторник 26 января
Восход: 08:42 Закат: 18:23
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 675 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
98%, 675 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
79%, 676 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
72%, 675 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:41 Закат: 18:25
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
74%, 674 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
70%, 674 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
59%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
60%, 675 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:40 Закат: 18:26
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
65%, 674 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
74%, 673 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
60%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
56%, 675 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:39 Закат: 18:27
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
61%, 674 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
53%, 674 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.8 м/с
46%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
42%, 673 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:38 Закат: 18:29
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
47%, 671 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
39%, 668 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
36%, 667 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
30%, 666 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:37 Закат: 18:30
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
42%, 668 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 670 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
90%, 673 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
87%, 673 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:31
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
97%, 673 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
86%, 670 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
78%, 674 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
78%, 676 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:33
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
70%, 676 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
74%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
68%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
65%, 678 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:34
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
53%, 676 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
59%, 675 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
49%, 677 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
70%, 676 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:35
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
75%, 675 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
43%, 673 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
55%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
50%, 675 мм рт. ст.
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