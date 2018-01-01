Прогноз погоды в городе Бэйжансай

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 22%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:23
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 675 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
98%, 675 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
79%, 676 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
72%, 675 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:25
в 00:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
74%, 674 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
70%, 674 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
59%, 675 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
60%, 675 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:26
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
65%, 674 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
74%, 673 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.9 м/с
60%, 675 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
56%, 675 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:27
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
61%, 674 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
53%, 674 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.8 м/с
46%, 675 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.1 м/с
42%, 673 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:29
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
47%, 671 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.1 м/с
39%, 668 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
36%, 667 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
30%, 666 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:30
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
42%, 668 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 29%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 670 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
90%, 673 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
87%, 673 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:36 Закат: 18:31
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
97%, 673 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
86%, 670 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
78%, 674 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
78%, 676 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:35 Закат: 18:33
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
70%, 676 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
74%, 677 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
68%, 678 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 58%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
65%, 678 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:34 Закат: 18:34
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
53%, 676 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
59%, 675 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 37%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
49%, 677 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
70%, 676 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:33 Закат: 18:35
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
75%, 675 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
43%, 673 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
55%, 675 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
50%, 675 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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