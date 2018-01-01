Прогноз погоды в городе Большая Владимировка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 54%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:27 Закат: 17:22
в 00:00
-18°
Облачно: снег
Вероятность осадков 97%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
75%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 46%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 82%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:26 Закат: 17:24
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
79%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 59%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:25 Закат: 17:25
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:23 Закат: 17:27
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:22 Закат: 17:29
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
67%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:20 Закат: 17:31
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
59%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:19 Закат: 17:32
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
70%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:17 Закат: 17:34
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
85%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
80%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 48%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:16 Закат: 17:36
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:14 Закат: 17:38
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
87%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
98%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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