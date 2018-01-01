Прогноз погоды в городе Бородулиха

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:21 Закат: 17:17
в 00:00
-20°
Облачно: снег
Вероятность осадков 95%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 80%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
85%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:20 Закат: 17:18
в 00:00
-12°
Облачно: снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 53%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:18 Закат: 17:20
в 00:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:17 Закат: 17:22
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 15%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:15 Закат: 17:24
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 47%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:14 Закат: 17:25
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
70%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:13 Закат: 17:27
в 00:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
73%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:11 Закат: 17:29
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 53%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:10 Закат: 17:31
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
92%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
97%, 741 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:08 Закат: 17:32
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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