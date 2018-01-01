|
Вторник 26 января
Восход: 08:21 Закат: 17:17
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
85%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:20 Закат: 17:18
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 6.3 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:18 Закат: 17:20
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:17 Закат: 17:22
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
90%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:15 Закат: 17:24
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:14 Закат: 17:25
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
70%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:27
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
69%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
73%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:29
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:31
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
92%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
94%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
97%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:08 Закат: 17:32
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
93%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
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