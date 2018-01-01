|
Вторник 26 января
Восход: 08:26 Закат: 17:49
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 0.5 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
63%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:25 Закат: 17:51
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:24 Закат: 17:52
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:23 Закат: 17:53
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:22 Закат: 17:55
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 6.6 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 7.9 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:21 Закат: 17:56
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 6.2 м/с
64%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
66%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:19 Закат: 17:58
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:18 Закат: 17:59
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
78%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:17 Закат: 18:01
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
92%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:16 Закат: 18:02
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
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