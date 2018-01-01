Прогноз погоды в городе Карабас

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:26 Закат: 17:49
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.5 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
63%, 745 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 13%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:25 Закат: 17:51
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:24 Закат: 17:52
в 00:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:23 Закат: 17:53
в 00:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
86%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 16%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:22 Закат: 17:55
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.6 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.9 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:21 Закат: 17:56
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.2 м/с
64%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.4 м/с
66%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:19 Закат: 17:58
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.4 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:18 Закат: 17:59
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
78%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:17 Закат: 18:01
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
92%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:16 Закат: 18:02
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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