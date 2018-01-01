Прогноз погоды в городе Джаныбек

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:33 Закат: 18:38
в 05:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:31 Закат: 18:39
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
62%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:30 Закат: 18:41
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
65%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
71%, 751 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:29 Закат: 18:42
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 27%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
82%, 755 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:28 Закат: 18:44
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
71%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 23%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:26 Закат: 18:46
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 65%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:25 Закат: 18:47
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
77%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:23 Закат: 18:49
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:22 Закат: 18:51
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:21 Закат: 18:52
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
98%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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