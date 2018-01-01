|
Вторник 26 января
Восход: 09:33 Закат: 18:38
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
86%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:31 Закат: 18:39
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
62%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
63%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:30 Закат: 18:41
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
65%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
71%, 751 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:29 Закат: 18:42
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
82%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:28 Закат: 18:44
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
71%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:26 Закат: 18:46
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:25 Закат: 18:47
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.5 м/с
77%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:23 Закат: 18:49
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:22 Закат: 18:51
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
96%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:21 Закат: 18:52
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
98%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
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