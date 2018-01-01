|
Вторник 26 января
Восход: 09:12 Закат: 18:12
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
85%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
77%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
78%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
88%, 772 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:11 Закат: 18:13
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
89%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
86%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:10 Закат: 18:15
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
82%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.5 м/с
76%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
70%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:09 Закат: 18:17
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
69%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:07 Закат: 18:18
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
92%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:06 Закат: 18:20
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.5 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 7.6 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.4 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
88%, 762 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:22
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
89%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.9 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:24
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
95%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:25
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 5.1 м/с
96%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:27
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
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