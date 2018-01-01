Прогноз погоды в городе Джамбейты

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:12 Закат: 18:12
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
85%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
77%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
78%, 771 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
88%, 772 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:11 Закат: 18:13
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
89%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
86%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:10 Закат: 18:15
в 05:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
82%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.5 м/с
76%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.3 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
70%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 59%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:09 Закат: 18:17
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
69%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 43%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:07 Закат: 18:18
в 05:00
-2°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно: снег
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 3.5 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
92%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:06 Закат: 18:20
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 7.5 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 7.6 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.4 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
88%, 762 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:04 Закат: 18:22
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
89%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 7.9 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:24
в 05:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 7.8 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
95%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:01 Закат: 18:25
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.1 м/с
96%, 765 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:00 Закат: 18:27
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.3 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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