|
Вторник 26 января
Восход: 09:45 Закат: 18:18
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
76%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:43 Закат: 18:20
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:42 Закат: 18:22
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:40 Закат: 18:24
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:39 Закат: 18:26
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
77%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:37 Закат: 18:28
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:35 Закат: 18:30
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.9 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:34 Закат: 18:32
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
66%, 749 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:32 Закат: 18:34
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
74%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:30 Закат: 18:36
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
75%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
73%, 759 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?