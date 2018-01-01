Прогноз погоды в городе Форт-Шевченко

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:04 Закат: 18:39
в 05:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
62%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
54%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
36%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
43%, 766 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:40
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
38%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
33%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
27%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.4 м/с
40%, 760 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 09:02 Закат: 18:41
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.5 м/с
45%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
45%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.8 м/с
41%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
55%, 752 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:01 Закат: 18:43
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 5.2 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.5 м/с
65%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 13%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:44
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 20%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.2 м/с
68%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
46%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
71%, 758 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:59 Закат: 18:46
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
49%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
35%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
61%, 761 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:47
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
64%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
59%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:57 Закат: 18:48
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
63%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
44%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
66%, 759 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:56 Закат: 18:50
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 5.4 м/с
56%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:51
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
81%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
66%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
48%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
63%, 765 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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