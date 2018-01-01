|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
71%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:24
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:08 Закат: 17:25
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:07 Закат: 17:27
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:29
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
87%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:30
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:32
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:34
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
80%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
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