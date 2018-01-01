Прогноз погоды в городе Георгиевка (Восточно - Казахстанская область)

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 93%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:19
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
71%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 67%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:12 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:11 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 53%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:10 Закат: 17:24
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 14%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:08 Закат: 17:25
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:07 Закат: 17:27
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:06 Закат: 17:29
в 00:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
87%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:04 Закат: 17:30
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
83%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 52%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:03 Закат: 17:32
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:01 Закат: 17:34
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
82%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
80%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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