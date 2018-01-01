|
Вторник 26 января
Восход: 08:22 Закат: 18:05
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
100%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
100%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:21 Закат: 18:06
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
100%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
100%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
69%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
69%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:21 Закат: 18:07
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
100%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
100%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
60%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
69%, 716 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:20 Закат: 18:09
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
100%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
99%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
44%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
55%, 715 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:19 Закат: 18:10
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
95%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
82%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
В, 5.8 м/с
44%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
42%, 705 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:18 Закат: 18:11
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
53%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
51%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
37%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:17 Закат: 18:13
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
56%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
45%, 713 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:16 Закат: 18:14
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
68%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
100%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
62%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.7 м/с
68%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:14 Закат: 18:15
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
83%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
84%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
33%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
59%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:13 Закат: 18:17
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
70%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
100%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
35%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
52%, 713 мм рт. ст.
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