|
Вторник 26 января
Восход: 08:42 Закат: 18:35
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
94%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
98%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
88%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:41 Закат: 18:36
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
93%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:40 Закат: 18:37
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
95%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:39 Закат: 18:39
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
59%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
62%, 743 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:38 Закат: 18:40
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
20%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
26%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:37 Закат: 18:41
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
23%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
66%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:42
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
92%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:43
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
65%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:45
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:46
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
13°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
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