Прогноз погоды в городе Ильич

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:42 Закат: 18:35
в 00:00
-2°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
94%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
98%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
88%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:36
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
93%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:37
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
95%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:39
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
85%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
59%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
62%, 743 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:38 Закат: 18:40
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
20%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
26%, 736 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:37 Закат: 18:41
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
23%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
66%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:37 Закат: 18:42
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
92%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 607 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 65%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:36 Закат: 18:43
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 34%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
65%, 748 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 610 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:35 Закат: 18:45
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
91%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 612 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 7%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 15°
Восход: 08:34 Закат: 18:46
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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